AKP'den memurlara yeni saldırı: 657 tümden değişiyor

AKP kamu emekçilerinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

AKP'nin taşeron KHK'siı adımını kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma adımı izleyecek.

AKP'nin yayın organlarından Sabah'ta yer alan habere göre, 657 Sayılı Yasa köklü şekilde değişecek. AKP kamu emekçilerine "performans kriteri" getirecek. Bu düzenlemeyle birlikte kamu emekçilerinin iş güvencesi de kaldırılmış olacak.

Düzenlemeyle birlikte üst düzey kamu görevlileri, bakanlarla birlikte gelip, bakanlarla birlikte görevden ayrılacak.

Müsteşarlık makamının, bakan yardımcılığı şeklinde yeniden tanımlanması tartışılacak. Müsteşarlığın korunması, genel müdür, daire ve şube başkan yardımcısı makamlarının kaldırılması üzerinde de duruluyor.