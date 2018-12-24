AKP'den küçük ve orta boy patronlara yeni kıyak: Zararlarını devlet karşılayacak

AKP'den küçük ve orta boy patronlara yeni bir kıyak geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta boy patronların zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı 1 Ocak'ta başlatacaklarını açıkladı.

AKP, küçük ve orta boy işletmelerin patronlarının zararlarını karşılamak üzere yeni bir sistemi daha devreye sokuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'lere yönelik yaptığı açıklamada, "KOBİ’lerimizin alacaklarını tazmin edememeleri durumunda zararlarını karşılamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı devreye alıyoruz. 1 Ocak’ta başlayacak bu sistem, tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bakan Albayrak, KOBİ'lere yönelik Twitter mesajında, sistemin işleyişine ilişkin bir de grafik paylaştı. Grafikte, sistemin işleyişine ilişkin bilgi notlarına yer verildi: