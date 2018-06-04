AKP yandaşı şirketin projesi konut olarak başladı, otel olarak bitti

1991'de bir grup siyasal islamcının 'faizsiz sistemle otomobil sahibi yapıyoruz' sloganıyla ve Emin Otomotiv adıyla kurduğu, AKP'li yıllarda inşaat sektöründe Eminevim adıyla büyüyen inşaat firmasının Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde, planlarda konut alanı olarak görünen 10 dönümlük arazide ev olarak başlayan inşaatı otel olarak bitti. Konut alanına otel diken Eminevim’in istediği plan değişikliği, inşaat bittikten sonra yapıldı.

İstanbul Pendik Kurtköy'de Eminevim adlı AKP yandaşı inşaat şirketinin 560 projesi için yapılan plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma yarattı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik parsel "konut alanından" çıkarılarak turizm tesisi ilan edildi. Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda, değişikliğin gerekçesinde parselin sahibi olan şirketin talebi yer aldı. Parselin sahibi, komşu parselde yaptığı "Eminevim 560" adlı projenin satışlarının yapılmaya başlandığını, bu parselde de 5 bodrum kat ve 9 normal kattan oluşan binanın bitmek üzere olduğu belirtildi. Parselin konut değil otel olarak kullanılacağı bunun için gerekli değişikliğin yapılması istendi. 30 metre yükseklik hakkına sahip konut parselinde yoğunluk artışı getirilmeden fonksiyon değişikliğine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre talebe ilişkin İBB Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede dikkat çekici tespitler yapıldı.

Değerlendirmede parselde 47 bin 850 metrekare inşaat hakkı bulunduğu kaydedildi. Turizm plan notu düzenlemesinin eklenmesiyle de 5 bodrum kattan 2'sinin inşaat alanı hesabının dışında tutulduğu, fonksiyon değişikliğinin hareketli nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Plan değişikliği ile inşaat alanı değişmemekle birlikte emsal harici 2 bodrum kattan kaynaklı iskan edilebilir alanların arttırıldığı vurgulandı.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARINA TEPKİ

Uyarılara karşın plan değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun bulundu. İBB Meclisi'nde de oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara tepki gösteren İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Bu parsel konuttan turizm alanına alınalı çok oldu. Parselin sahibi kendi kendine bu değişikliği yapıp otel inşaatını yapıp bitirdi. Konut alanına otel yapacaksınız bize de tasdik etmek kalacak. Bu yasalara ve meclisi saygısızlık. İBB Meclisi tasdik makamı mı?” dedi.

YANDAŞ ŞİRKET

Kurulduğu günden bu yana Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP çizgisini destekleyen Emin otomotiv ve Eminevim adlı şirketin Tayyip Erdoğan'a yakınlığı kamuoyunca da biliniyor.