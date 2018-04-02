AKP yalanlarında sona gelindi: Taşeron işçisine kadroda son gün

AKP'nin taşeron işçilere kadro düzenlemesi adı altında binlerce işçiyi işsiz bıraktığı uygulamada son güne girildi.

Taşeron işçisinin yıllardır verdiği mücadelenin sonrasında AKP tarafından atılan taşerona kadro adımının altından büyük bir işçi kıyımı çıktı.

Binlerce işçi ilk kalemde "güvenlik soruşturması" ve "arşiv araştırması" gerekçesiyle işsiz kalırken, yine birçok işçi de zorla emekli edilerek işsiz bırakıldı.

Daha sonrasında sınav ve mülakat süreci başlarken, bu işlemler sırasında da yine binlerce işçinin işsiz kalacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde 260 taşeron işçisine daha kadro verilmeyeceği ortaya çıkmıştı.

2 NİSAN SON GÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçisinin kadroya geçiş süreciyle ilgili, 2 Nisan'ın son tarih olduğunu açıklamıştı.

Sarıeroğlu, Şubat ayında yaptığı açıklamada, taşeron işçilerden kadroya kabul edilenlerin sayısının 715 bini geçtiğini söylemiş, sürecin devam ettiğini açıklamıştı.

Taşeron işçiler yaşadıkları sorunları soL'a iletiyor.