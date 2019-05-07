AKP satıyor: TCDD'nin 107 taşınmazı satışa çıkarıldı!

AKP satmaya devam ediyor. Şimdi de TCDD'nin İstanbul'daki 107 taşınmazı ihaleye çıkarıldı. İstanbul Arnavutköy ve Ömerli'de bulunan taşınmazların satışının, Kanal İstanbul Projesi gerçekleşmeden hayata geçmesi dikkat çekti.

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 9'uncu etap değerlendirme çalışmaları kapsamında, İstanbul' daki 107 adet taşınmazın hisseleri ihale yöntemiyle satılacak.

İhaleye çıkan 107 taşınmazın İstanbul Arnavutköy Hadımköy ve Arnavutköy Ömerli'de olması dikkat çekerken, Kanal İstanbul Projesi öncesinde bölgenin peşkeş çekilip yandaşlara rant yaratılması olarak yorumlandı.

İlan.gov.tr'de yer alan habere göre T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 9'uncu etap değerlendirme çalışmaları kapsamında İstanbul' daki 107 adet taşınmazın hisseleri ihale yöntemiyle satılacak. Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek.

İhale, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda pazarlık usulü ile yapılacak.

TCDD'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN 2013 YILINDA BÜYÜK ADIM ATILDI

2013 yılında demiryolu ulaşımının serbestleştirilmesi ve ardından TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin kurulmasıyla TCDD altyapısında özel sektörün kendi lokomotif ve vagonlarıyla taşıma yapmasının önü açıldı. 2013 yılında "Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi hakkındaki 6461 sayılı Kanun"la demiryollarına özel şirketlerin girmesine kapı aralandı.

Son olarak 13 Ekim 2017 tarihinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ile OMSAN Lojistik A.Ş. arasında imzalanan “Lokomotif ve Vagon Kiralanmasına İlişkin İşbirliği Protokolü” işbirliği protokolü de bu kapsamda atılan adımlardan biri olmuştu.

Yapılan özelleştirmeler sonucunda tren kazaları artmış, halkın yol güvenliği hiçe sayılmıştı. Yeni yapılan hızlı tren, Marmaray ve metrolarla ilgili olarak uzman uyarılarda bulunmuştu.

Yapılan özelleştirmeler ile AKP'nin yandaş şirketleri büyürken, 5 Şubat günü Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine Müsteşarlığı'na bağlı bazı kamu kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesi kararlaştırılmıştı. TCDD'de işçilerin emeğini gasp eden Varlık Fonu'nda önemli bir yer kaplıyordu.