AKP satıyor: Bir yılda 324 ihaleyle 2,5 milyarlık özelleştirme!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir soru önergesine verdiği yanıtta, özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıklarla ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 324 ihalenin toplam bedelini 2 milyar 434 milyon 10 bin 480 lira olarak açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme programındaki kuruluş ve varlıklarla ilgili olarak açılan ve 2017-2018 yılları arasında sonuçlanan 324 ihalenin toplam bedelini 2 milyar 434 milyon 10 bin 480 lira olarak açıkladı.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun özelleştirmelerle ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Ağbal, 324 ihale kapsamında, üç kuruluşta bulunan kamu hisseleri ile 15 elektrik santralı ve 347 taşınmazın muhtelif şahıs ve firmalara satış veya devrinin yapıldığını belirtti.

244 ihalenin (davet) pazarlık usulüyle yapıldığını belirten bakan, 80 ihalede ise doğrudan açık artırma yönteminin uygulandığını kaydetti.