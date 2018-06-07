AKP, patronların HES inşaatı için 'acele kamulaştırma' kararı aldı

AKP hükümetinin, özel ya da tüzel kişiliklere ait alanları 'acele kamulaştırma' adı altında sermaye lehine ve hizmetine sunma yönündeki saldırıları sürüyor. Artvin'deki bazı taşınmazların HES yapımı için 'acele kamulaştırılması' kararı alındı. Bakanlar Kurulu'nda alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artvin'de bulunan bazı taşınmazlar, hidroelektrik santralleri (HES) yapımı nedeniyle acele kamulaştırılacak. Bakanlar Kurulu'nun acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Artvin'in Şavşat ve Ardanuç ilçeleri sınırları içerisinde kalacak Bayram Barajı ve HES, Bağlık Barajı ve HES ile Meydancık Regülatörü ve HES tesislerinin yapımı için gerekli sahalarda bulunan taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. Kamulaştırılacak taşınmazlar, Şavşat'ın Eskikale, Dereiçi, Dutlu ve Üzümlü köyleriyle, Ardanuç'un Bağlıca ve Anaçlı köylerinde yer alıyor.