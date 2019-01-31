AKP işçinin cebinden aldığını patronun cebine koyacak: Asgari ücret desteği için 'yeni' kriterler

AKP'nin İşsizlik Fonu'nu patronların cebine transfer ettiği 'Asgari ücret desteği' düzenlemesi 2019'da da devam edecek. İşçilerin maaşlarından kesilen paralarla oluşturulan Fon, işçilerin maaşının ödenmesi için yeniden patronlara veriliyor... 2018 yılında bu kapsamda patronlara tam 8,5 milyar lira ödenirken, düzenleme bu yıl da kimi değişikliklerle hayata geçirilecek.

AKP, asgari ücret ödemelerinde patronlara 100 ile 150 lira arasında destek verilmesine ilişkin düzenlemeyi 2019 yılında da sürdürecek.

"Asgari ücret desteği" adı altında patronlara yapılan bu ödemeler yine işçilerin maaşından kesilen paralarla oluşturulan İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Düzenlemede bu yıl bazı değişikliklere gidilirken, üç yıl boyunca işçi başına 100 lira olan destek tutarı, toplam işçi sayısı 500’ün altında olan iş yerleri için 150 liraya çıkartıldı. Toplam işçi sayısı 500’ün üzerinde olan işyerlerinde ise işçi başına 150 lira yerine 100 lira destek verilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL 9 AY VERİLDİ, BU YIL 12 AY VERİLECEK

2018 yılında 9,7 milyon işçi için 9 ay boyunca asgari ücret desteği verilirken, bu yıl 12 ay boyunca ödeme yapılacak.

2018'de patronlara toplam 8,5 milyar lira ödeme yapılırken, kriterler aynı kalsaydı 2019 yılında 10,6 milyon işçi için 11,1 milyar lira "destek" sağlanacaktı.

Bu yıl 500 işçi kriteri ve destek verilecek işçi ücretlerine asgari ücretin 1.5 katı sınırı konulması dolayısıyla destek kapsamındaki işçi sayısı 9.3 milyon kişiyle sınırlı olacak. Buna karşılık toplam destek tutarı 13,5 milyar liraya ulaşacak.

2019’da destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Bu durumda asgari ücret desteği verilmeyecek.