Akaryakıtta ÖTV indirimi yapan düzenleme Resmi Gazete'de

Akaryakıt fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki ve kurdaki artış oranında Özel Tüketim Vergisi indirimi yapılmasını öngören karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Akaryakıt başta olmak üzere bazı ürün gruplarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine gidileceği bir süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem tarafından dile getirildi. Ardından Maliye Bakanı bu yönde bir çalışmaları olmadığını açıkladı. Petrol fiyatlarındaki ve kurdaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıtılmaması için Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketlerine müdahale ettiği bilgisi de geçen hafta basında yer aldı. Hatta petrol ve kurdaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Ancak petrol fiyatlarının ve TL'nin değer kaybının artmaya devam etmesi akaryakıt zamlarının yapılmasına yol açtı. Tüm bu gelişmelerin ardından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt zamlarını önleyen bir düzenleme yapıldı.

"ÖTV tutarlarında azalış yapılmasına ilişkin" Bakanlar Kurulu kararına göre "EPDK tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılarak zam vatandaşa yansıtılmayacak."

Petrol fiyatları ve döviz kurlarında düşüş yaşanması durumunda söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Kararla birlikte yayımlanan listede bu kapsama giren mallar, 95 ile 98 oktan kurşunsuz benzin, motorin, bütan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve propan olarak belirlendi.

Enflasyonu kontrol etme ve seçim öncesi oy kaybetmeme amacıyla yapılan düzenleme, bütçe açığında artışın tercih edildiğini gösteriyor.