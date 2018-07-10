Ağaoğlu'ndan 'nazik' ifade: Borç azaltımına gideceğiz

Ali Ağaoğlu, 'Banka borçlarımızla kıyasladığımızda varlıklarımız çok daha yüksek. Satışların durgunlaştığı bu dönemden en güçlü çıkacak şirketlerden biriyiz' dedi. Ancak Ağaoğlu'nun şirketlerinin borçluluk düzeyinin çok yüksek olduğu, kendi ifadesinde yer alan 'borç azaltımı'nın bir tür 'borç yeniden yapılandırması' itirafı olduğu belirtiliyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Aliağaoğlu, Bloomberg’e verdiği söyleşide "Hava günlük güneşlik değil, hem de hiçbir sektör için" dedi. Ağaoğlu grubunun borç stokunun çok yüksek olduğu, bir süredir borçların bankalar tarafından "yüzdürüldüğü" çeşitli kaynaklar tarafından dile getiriliyordu.

Faiz ve döviz kurlarının arttığı bir ortamda hemen hemen bütün sektörlerde durgunluk gözlemlediğini belirten Ağaoğlu, inşaat sektörü için de durumun farklı olmadığını kaydetti.

Kendi ifadesiyle "reytingi yüksek" bir kişi olduğu için inşaat sektöründeki durgunluktan en çok etkilenenlerden biri olduğu yönünde söylentiler çıktığını ifade eden Ağaoğlu bu iddiaları yalanladı: "Banka borçlarımızla kıyasladığımızda varlıklarımız çok daha yüksek. Satışların durgunlaştığı bu dönemden en güçlü çıkacak şirketlerden biriyiz. Biraz fedakarlık yaparak bu dönemi geride bırakacağız." Ağaoğlu "borç azaltımı"na gideceklerini de vurguladı.