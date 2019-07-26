Adana HiltonSA işçileri grevde

Adana HiltonSA'da işçiler greve başladı. OLEYİS Şube Başkanı Ali İhsan Artut 'Patronlar taleplerinizi karşılamıyoruz, ne haliniz varsa görün demektedir. Arkadaşlarımıza yapılan tehdit ve baskılar kararımızı değiştirmeyecek, yasal haklarımız içerisinde greve devam edeceğiz' dedi.

Adana HiltonSA otelinde işçiler dün saat 11.00 itibariyle greve başladı.

HAK-İŞ’e bağlı Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri Sendikası'nın (OLEYİS) örgütlü olduğu işyeri önünde yapılan basın açıklamasında "İşveren ücretler, ikramiye, sosyal yardımlar gibi işçilerin taleplerine duyarsız kalmıştır. İşverenin uzlaşmaz ve işçilerin taleplerine duyarsız tutumu grev kararı alınmasında etkili olmuştur” denildi.

OLEYİS Doğu Akdeniz Bölge Şube başkanı Ali İhsan Artut, Ocak ayından beri süren görüşmelerde işçilerin bütün iyi niyetlerine rağmen patronların olumlu bir adım atmadığını söyledi. Artut "HiltonSA'da çalışan sendika üyelerimiz grev oylaması talebinde bulundular. Grev kararı oy çokluğuyla alındı. Grev kararı işçilerin iradesi sonucunda alınmıştır" dedi.

PATRONUN BAHANESİ YİNE KRİZ

Grevin bir süresi bulunmadığını belirten Artut talepleri karşılanana kadar greve devam edeceklerini açıkladı. Artut "Bir yıl da sürse greve devam edeceğiz. İşçi arkadaşlarımız haklarını alana kadar grevi sürdürecektir. Patronlar taleplerimizi, para kazanmadıklarını, kriz içinde olduklarını ve zarar ettiklerini belirterek karşılamak istememektedirler. Patronlar taleplerinizi karşılamıyoruz, ne haliniz varsa görün demektedir. Arkadaşlarımıza yapılan tehdit ve baskılar kararımızı değiştirmeyecek, yasal haklarımız içerisinde greve devam edeceğiz” dedi.

'BİZ OLMAYINCA HER ŞEY DURMA NOKTASINA GELMİŞTİR'

Greve katılan bir işçi de “Adana Hilton oteli, dünyada verilen hizmet bakımından sayılı oteller arasına girmesini sağlayan biz işçilerin çok makul taleplerini karşılamamaktadır. Grev kararı alındığı andan itibaren full servis veren 5 yıldızlı Adana Hilton otelinde servislerin bir kısmı verilemeyecek duruma gelmiştir. Oda servisi hizmeti ve belboy hizmeti verilememektedir. Otel müşterileri valizlerini kendi imkanları ile odalarına çıkarmaktadır. Müşterilere sadece lobide hizmet verilmektedir. Biz olmayınca işyerinde her şey durma noktasına gelmiştir. Patronlar bilmelidir ki Adana HiltonSA biz işçilerin emeği ile hizmet vermektedir.”