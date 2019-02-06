Açlık sınırı bin 957, yoksulluk sınırı 6 bin 768 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, aylık açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

Kısa adı BİSAM olan Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin en son yayımladığı rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama bin 957 lira olarak hesaplandı. Aynı araştırmada, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 6 bin 768 lira olarak hesaplandı.

Raporun satır başları şöyle:

BİSAM, Ocak 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 65.22 TL, aylık 1957 TL’lik harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.96, yetişkin bir erkeğin 17.48, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.27, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.50 TL.

Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 745 TL oldu.

2003 yılının ocak ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 14.5 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 65.22 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı BİSAM tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaş çocuk için 1963 kalori

15-18 yaş çocuk için 3244 kalori

Yetişkin bir erkek için 2953 kalori

Yetişkin bir kadın için 2658 kalori

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir.

Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştı.