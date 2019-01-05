Açlık sınırı bin 950, yoksulluk sınırı 6 bin 745 liraya yükseldi

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin hazırladığı rapora göre aralık ayında açlık sınırı bin 950 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 745 lira olarak ölçüldü.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Aralık 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için günlük en az 65 lira, aylık bin 950 lira harcama yapması gerekiyor.

Bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 40,3’lük pay ile ilk sırada yer alırken, ikinci önemli harcama grubu ise yüzde 25,4 ile et, yumurta ve kuru baklagil grubu oldu. Geçen aya göre süt ve süt ürünlerinin payı azalırken, meyve-sebze grubunun payının arttığı görülüyor.

YOKSULLUK SINIRI 6 BİN 745 LİRA

Ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 745 lira.

Rapora göre, aralık ayında TÜFE 0,40 düşerken, açlık sınırı yüzde 1,77 oranında artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre yoksulluk sınırı bin 206 lira, açlık sınırı 349 lira arttı. Aylık artış ise açlık sınırında 34, yoksulluk sınırında 119 lira oldu.

Açlık sınırı Aralık 2003’te 441 liraydı. Buna göre, 15 yılda açlık sınırı 4,42 kat arttı.