Açlık sınırı bin 680, asgari ücret bin 603 lira

Türk-İş nisan ayı araştırmasında, dört kişilik ailenin açlık sınırının bin 680 TL, yoksulluk sınırının ise 5 bin 473 TL olduğunu açıkladı.

Türk-İş'in nisan ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 680 TL; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 bin 473 TL oldu.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 2 bin 73 TL olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1,06; 12 aylık artış ise yüzde 10,69 olarak açıklandı.

Rapora göre ortalama kilogram fiyatı 4,58 TL olan sebze nisanda 4 TL olarak, meyve ortalama kilogram fiyatı 3,93 TL’den 4.31 TL’ye yükseldiği de belirtildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.