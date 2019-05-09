Açlık sınırı asgari ücreti geçti: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2047 liraya yükseldi!

Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, asgari ücreti geçti. 2003 yılının Nisan ayında dört kişilik bir aile günlük minimum 15.4 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 68.23 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Sebze meyve masrafı son bir yılda 261 TL arttı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikasının araştırma merkezi BİSAM, 2019 Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı dönem raporunu açıkladı.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2047 liraya, yoksulluk sınırı 7080 liraya yükseldi.

Raporun satır başları şöyle:

Sebze meyve masrafı bir yılda 261 TL arttı

İstanbul için açlık sınırı 2174 lira, yoksulluk sınırı 7520 lira oldu

Açlık sınırı, asgari ücretin üzerine çıktı

Açlık sınırındaki yıllık 350 liralık artışın yüzde 75'i meyve sebze fiyatlarındaki artıştan kaynaklandı

Meyve sebze harcaması bir yılda iki kattan fazla artı

Açlık sınırı 16 yılda 4.4 kat artı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama 2 bin 47 TL’dir. Bu harcama sadece gıda harcaması için yapılması gereken minimum tutardır.

2003 yılının Nisan ayında 4 kişilik bir aile günlük minimum 15.4 TL’ye sağlıklı beslenebilirken bugün ancak 68.23 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Açlık ve yoksulluk sınırı BİSAM tarafından her ayın ilk haftasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tüketici Fiyat Endeksinin açıklanmasını takiben kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Araştırmada, BİSAM tarafından Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Kalıbı’nın, farklı kaynaklardan elde edilen verilerle değerlendirilerek yenilenmesi sonucunda elde edilen BİSAM beslenme kalıbı dikkate alınmıştır. Elde edilen beslenme kalıbı her ay açıklanan TÜİK madde fiyatları ile değerlendirilerek, kişinin ihtiyacına göre yapması gereken gıda harcamasının tutarı tespit edilmektedir. Hesaplamada esas alınan kalori miktarları şunlardır:

4-6 yaş çocuk için 1963 kalori

15-18 yaş çocuk için 3244 kalori

Yetişkin bir erkek için 2953 kalori

Yetişkin bir kadın için 2658 kalori

4 Kişilik ailenin sağlıklı beslenmek için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması AÇLIK SINIRI olarak belirlenmektedir. Bu verinin Hanehalkı tüketim harcamasına dağıtılması ile elde edilen veri ise bize YOKSULLUK SINIRINI vermektedir. Tüketim Harcama Kalıbı dikkate alınırken, tüm içecekler, tütün ve gıda harcamaları bir kalem olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk sınırı hesaplanırken, TÜİK Hanehalkı Bütçe Anketi Tüketim Harcaması Araştırması 2016 yılı sonuçlarının, 3. yüzde 20’lik dilimin tüketim harcamaları dikkate alınmıştır. Söz konusu tüketim grubu Türkiye’de nüfusun yüzde 40 ila yüzde 60’ı arasındaki kesimidir.

Yetişkin erkek ve kadınlar için 18-50 yaş grubu, 10-18 yaş grubu için erkek çocuk dikkate alınmıştı.