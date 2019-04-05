Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Mart 2019 Dönem Raporu'na göre açlık sınırı asgari ücreti geçti.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın (BMİS) Mart ayı raporuna göre, açlık sınırı, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, 2.046 lira, yoksulluk sınırı ise 7.079 lira olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 16 YILDA 4,6 KAT ARTTI

2003 yılının Mart ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 444 liraydı. Yani 2003'le 2019'u kıyasladığımızda 16 yıl içinde açlık sınırı yüzde 460 artmış durumda.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mart 2019 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 68.21 TL, aylık 2.046 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 17.88, yetişkin bir erkeğin 18.40, 10-18 yaş arası bir çocuğun 19.04, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.89 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 7 bin 79 TL oldu.

MEYVE SEBZE HARCAMASI 1 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI

BİSAM'ın raporuna göre, dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor.

Günlük harcamalarda Mart 2019’da en yüksek maliyet grubunu geçtiğimiz aylarda et, tavuk ve balığı yerinden eden meyve ve sebze grubu 16.57 TL ile oluşturdu.

Meyve sebze grubu için yapılması gereken günlük harcama tutarını 2.59 TL arttırarak bu ayda peynir, çökelek vb. ürünler grubunu da geride bıraktı.

Peynir, çökelek grubu için ise 16.01 TL’lik harcama yapmak gerekiyor. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 11.04 TL’dir. Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 7.51, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 4.05 TL.

Katı yağ 2.37 TL’lik, sıvı yağ ise 1.24 TL’lik masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 1.02, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.09 TL harcama yapılması gerekmektedir.



Grafik: Yapılması gereken harcamaların ürün gruplarına göre dağılımı