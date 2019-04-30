Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Ankapark'ı bir de işçilerden dinleyin...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yaklaşık 2 milyar lira harcanan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin talan edilmesi nedeniyle eleştiri konusu olan Ankapark, şimdi de işçilere yönelik hak gasplarıyla gündeme geldi. İki aydır maaşını alamayan işçilere 'beğenmiyorsan istifa et' denilirken, işçiler duruma tepkili.

Atatürk Orman Çiftliği arazisini talan etmesi, halk yoksullukla mücadele etmeye çalışırken bir parka 2 milyar lira harcanmasıyla tepkilerin odağında olan Ankapark (Wonderland Eurasia) şimdi de işçi haklarını gasp haberiyle gündeme geldi.

Melih Gökçek'in başkanlığı döneminde çalışmalarına başlanan ve 1,5 milyar lira harcandığı duyurulan park, harcanan bu rakamlara rağmen yıllık 26.400 milyon TL'ye kiralanmıştı.

29 yıllığına işletmesi GBM Ticaret & Çelik Ortak Girişim Grubu’na kiraya verilen Wonderland Eurasia, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılmıştı.

Parkın açılışı öncesi işe giren ve iki aydır Wonderland Eurasia'da çalışan bir işçi, onlarca işçi arkadaşı gibi kendisinin de iki aydır maaş alamadığını belirtirken, duruma tepki göstererek geçtiğimiz günlerde merkez binaya yürüyen işçilerin haklarını talep ettiklerini aktardı.

Bu tepkinin ardından işçilerin bir bölümünün hesabına 500 lira yatırılırken, geri kalanının da kısa süre içinde ödeceğini ileri sürüldü.

Maaş duruma tepki gösteren ve işe giderken işçilerin ailelerinden harçlık almak zorunda kaldığını belirten bir işçi, soL'a yaptığı açıklamada, "İdari binaya giderek durumumuzu anlattık, maaş almadan çalışamayacağımızı dile getirdik. Bize şu anda durumun böyle olduğu, çalışmak istemeyenlerin istifa edebileceği söylendi pişkince" dedi.

İşe girerken daimi bir iş bulduğu için sevindiğini, arkasında belediyenin de olduğunu düşündüğünü aktaran işçi, şöyle konuştu:

"Kesinlikle anlatıldığı gibi değil. Sözleşmede haklarımız yazıyor ama bunların hiçbirine uyulmuyor. Sözde çalışma süresi 7,5 saat, 1 saat yemek arası, yarım saat mola ancak çalıştığım süre boyunca sadece yarım saat yemek molası verip 9 saat mesai yaptım, üstelik fazla mesaiye kaldığımızda bu da ücretlendirilmedi."

İşçilere 500 lira sus payı verildiğini, geri kalanının da söz verdikleri günde yine ödenmediğini, işçilerin sürekli oyalandığını belirten Ö.K., "Sözleşmemizde ayın en geç 20'sinde maaşımızın ödeneceği belirtiliyordu. Şimdi ortada görüşüp muhattap alabileceğimiz kimseyi bulamıyoruz. Kendi sorumlularımıza iletiyoruz ama onlar da maaş alamıyor. Ben teknik serviste çalışıyorum ama bu durum tüm birimlerde aynı, herkesin derdi benzer" ifadelerini kullandı.

"Faturalarını ödeyemeyen, işe gitmek için borç alan arkadaşlarım var" diyen Ö.K., "Büyük bir yer, kurumsal bir firma diye başvurdum, uzun süreli çalışırım diye düşünmüştüm ama ne yazık ki dışarıdan görüldüğü gibi değil. Üstelik istifa ederken "sen de mi maaştan dolayı" diye soruyorlar bir de pişkince... Bir yemek firmasıyla anlaşmaları vardı, sonra oraya da parası ödenmediği için iki-üç gün yemek gelmedi, sonra yeni bir firmayla anlaştılar, yakında onlar da gider" şeklinde konuştu.

Kendisinden önce 70 işçinin istifa ettiğini belirten Ö.K., gerisinin de geleceğini aktarırken, haklarını almak için mücadele edeceğini dile getirdi.