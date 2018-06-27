ABD'ye ek vergi misillemesi Volvo'yu vurdu

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilere misilleme olarak Türkiye'nin ABD menşeli bazı ürünlerden ek vergi alma kararı otomotiv şirketi Volvo'yu vurdu.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergilere karşılık olarak bazı ABD menşeli ürünlerden ilave vergi alma kararı, otomotiv şirketi Volvo'nun planlarını bozdu. ABD'den ithal edilen 22 ürünle misilleme yapan Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’ne gönderdiği tarifeyi değiştirdi.

Buna göre, ABD'den ithal edilen otomobillerden alınacak ek vergi oranları artırıldı. Türkiye'de üretim yapan pek çok otomotiv şirketi ise ek vergi kararından etkilenmedi.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ DAHA ÇOK ETKİLENECEK

Bloomberght'nin haberine göre, Alman markaları Mercedes ve BMW, ABD'de üretim yapan iki büyük marka olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de Mercedes’in ABD’de üretilen GLC, GLE ve GLS modelleri, BMW’nin ise X serisinin 3, 4, 5 ve 6 versiyonları ve 2018 yılının başından itibaren 1.6 litre motorlu 520i modeli satılıyor.

ABD’li markalardan Ford küçük miktarlarda sattığı Edge ve Mustang dışındaki ürünleri ABD dışındaki ülkelerden ithal ederken, Jeep satışlarını da büyük ölçüde İtalya’da üretilen Renegate oluşturuyor. Jeep’in bu yılın ilk 5 ayında ABD’den ithal ederek sattığı araç sayısı sadece 26 adet.

'KARAR DEĞİŞMEZSE ÇOK ETKİLENECEĞİZ'

Volvo, eğer karardan 2019 yılında dönülmezse, ek gümrük vergilerinden Türkiye’de en fazla etkilenecek marka olacak.

Volvo’nun Türkiye’de en çok sattığı modeli olan S60'ın yeni jenerasyonu geçtiğimiz hafta ABD’deki ilk fabrikasında üretilmeye başladı.

Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, Bloomberght'ye yaptığı açıklamada, yeni S60’ın Avrupa satışının 2019 yılında başlayacağını belirterek, "Türkiye’ye gelmesi ikinci çeyreğin sonunu bulur. 6 ayda 750 adetlik satış öngördük ama bu ABD'ye yönelik ek vergi öncesindeydi. Şu an için 'çıkmayan candan ümit kesilmez' diyerek şimdilik hedefimizde herhangi bir değişiklik yapmadık. Eğer kalkmazsa maalesef çok fazla etkileneceğiz" dedi.

