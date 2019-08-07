ABD'nin yeni büyükelçilik binasının inşaatında çalışan işçiler isyan etti

ABD'nin Ankara Çukurambar'da yapımı devam eden yeni büyükelçilik binasında işçiler mobbing ve kötü çalışma koşullarına isyan etti. İşçiler işten çıkarmalara ve çıkarmalar sırasında işsizlik sigortasından yararlanmalarına engel oluşturan SGK bildirimlerine tepki gösterirken, ödenmeyen tazminatları için eylem yaptı.

Ankara Çukurambar’da devam eden ABD Büyükelçilik binası inşaatında işçiler çok zor koşullar altında ve yoğun bir sömürüyle çalıştırılmaya devam ediyor.

SİSTEMATİK MOBBİNG

Elçilik şantiyesinde çalışan işçilerin soL'a yaptığı açıklamaya göre, Bl Harbert International ve Serka inşaat firmalarının faaliyet gösterdiği şantiyede, şirketlere bağlı çalışanlara sürekli ve sistematik olarak mobbing uygulanıyor.

Şantiyedeki hak ihlallerine, keyfi uygulamalara ve kötü çalışma koşullarına itiraz eden işçiler, mobbing uygulamalarıyla tazminat haklarını bırakarak işten ayrılmalarının amaçlandığını aktardı.

Her gün yasa dışı fazla ve karşılıklısız mesaiye zorlandıklarını belirten işçiler, fazla mesailerinin ücretini de alamıyor.

İŞ KIYAFETLERİ PARAYLA SATILIYOR, KEYFİ İŞTEN ÇIKARMA YAPILIYOR

İş yerinde iş kıyafetleri verilmiyor, yükleneci firmalar bunları işçilere para ile satıyor.

Son dönemde çok sayıda işten çıkarma da yaşandığı belirtilirken, işten çıkarılan işçilere kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödenmediği belirtiliyor.

Çıkışları verilen işçiler günlük 2 saatlik iş arama iznini de kullanamıyor. Patronlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na işten çıkarma bildirimi yapılırken çıkış kodu 22 ("diğer nedenler") olarak bildiriliyor. Bunun sonucunda işçiler işsizlik sigortasından yararlanamıyorlar, kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadıkları belirsiz hale geliyor.

İşçiler bu duruma tepki gösterirken, işten çıkarma sonrası tazminatlarının da ödenmesini talep etti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ve avukatlara başvuracağını bildiren işçilerin tazminatları yatırıldı.

Yapılan eylemden sonra işten çıkarma kodunun da düzeltileceği sözü verildi.

İşçiler son olarak fazla mesai ücretlerini talep ediyor ve işten çıkarma bildirimi ile birlikte hak kazandıkları günlük iş arama sürelerini de kullanmak istiyor.