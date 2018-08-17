ABD'den otomotiv ithalatına ek vergi BMW'yi etkiliyor: Uzmanlar etki 'geçici' diyor

ABD'den ithalatta ek vergi getirilen önemli kalemlerden biri binek otomobil ithalatı oldu. 2017 yılında 87 milyon dolarlık ithalat yapılan ürün grubu, ağırlıklı olarak BMW başta olmak üzere lüks segment araçlardan oluşuyor. Uzmanlar, bu segmentin tüketicilerinin yüksek gelir grupları olduğunu belirterek ek vergi ya da benzeri uygulamalarla fiyat artışlarına ilk tepkinin tüketimi ertelemek olduğuna, ancak fiyatlar oturduğunda eski tüketimlerine geri döndüklerine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ABD’ye misilleme olarak ithalat vergisini artırdığı ürünler içinde binek araçlar da yer aldı. Otomotiv ürünlerinin tamamına değil, sadece 8703 kodu altında yer alan binek araçlardan alınan ithalat vergileri yüzde 120 oranında artırıldı. Bu şekilde ABD’den bu kod altında ithal edilen araçların gümrük vergisi oranı yüzde 35’e çıkmış oldu.

BMW VE TESLA ETKİLENİYOR

Türkiye ek vergi getirilen ürün grubunda 2017 yılında ABD’den 87 milyon dolar ithalat yaptı. 2017 yılında ABD’den yapılan toplam otomotiv ithalatının üçte biri binek otomobillerden oluşuyordu. Bu kapsamdaki ithalatın BMW, Mercedes, Ford gibi markaların lüks araçlarından oluştuğu ve doğrudan en fazla etkilenecek iki markanın Tesla ve BMW olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin aynı ürün grubunda ABD’ye yaptığı ihracat ise 2017 yılında 774 milyon dolardı. Ford başta olmak üzere Türkiye’nin ABD’ye sattığı binek otomobil ve hafif ticari araçlar bu grupta yer alıyor. Türkiye’nin ABD’ye toplam otomotiv ihracatı ise 2017 yılında 1,4 milyar dolar olurken, ithalatı 262 milyon dolar seviyesinde.

ABD’nin aynı ürün grubunda ya da otomotivin bütününe yönelik ek vergi misillemesi uygulaması beklenmiyor. Çünkü söz konusu ithalat Ford başta olmak üzere ABD sermayesine ait yatırımlardan yapılan satışlardan ya da ABD’li üreticilerin “değer zinciri” kapsamında Türkiye’den sağladığı tedarikten oluşuyor.

Dünya gazetesinin haberine göre ABD’den getirdiği X modelleri ile lüks segmente önemli paya sahip olan BMW’de bazı model fiyatları yeni ithalat yapması durumunda son vergilerden dolayı 2,5 milyon TL’yi aşıyor. Şu anda ABD'den ithalatı beklemeye alan marka, stoktaki araçlardan satış yapıyor. Son zamanlarda Türkiye’de rağbet görmeye başlayan ABD menşeli Tesla’da da yeni siparişler durdu, verilmiş siparişler ise gümrükten çekilmeden geri yollandı.

Uzmanlar, lüks markaları tüketen yüksek gelir grubunun, vergi artışı ya da benzer uygulamalar nedeniyle fiyatlar arttığında bir süre beklediğini, tüketimin geçici olarak yavaşladığını, ancak daha sonra yeniden aynı tüketim düzeyine döndüklerinin gözlendiğine dikkat çekiyor. ABD ithalatında ek vergi getirilen önemli kalemlerden biri, aynı zamanda döviz bazında serveti olan kesimleri etkiliyor.