ABD'de 'çöp tahviller' zirve yaptı

ABD'de yüksek riskli ve getirili 'çöp tahviller'in, ekonomik büyümeye ve ticaret savaşına bağlı olarak getirisi arttı.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD tahvil piyasalarında "çöp tahviller" olarak adlandırılan yüksek getirili ama yüksek riskli tahviller, son zamanların en yüksek getiri düzeyine ulaştı.

Çöp tahviller, kredi derecesi en düşük tüzel ya da gerçek kişilere verilen borçları ifade etse de, ABD ekonomisinin büyümesiyle ve ticaret savaşlarıyla da ilgili olarak artan talebin adresi olmuş durumda.

TİCARET SAVAŞININ ETKİSİ

Kredi derecesi yüksek çok uluslu büyük şirketlerin aksine, risk oranı da ödemeye hazır olduğu faiz oranı da daha yüksek borçlular ABD piyasası içerisinde işlem yapıyor. ABD ekonomisinin büyüdüğü de hesaba katılacak olursa, yüksek riskli borçların ağırlıklı olarak ABD piyasası içerisinde yapılacak işlemler için alınıyor olması, onları ticaret savaşı ve yükselen korumacı eğilimlerin yarattığı belirsizlik karşısında daha korunaklı kılıyor.

Dolayısıyla ABD'de verilen yüksek riskli borçların (tahvillerin) getirisi, ABD devlet tahvillerinin getirisiyle arasındaki farkı giderek açıyor. Bloomberg Barclays Kurumsal Yüksek Getiri Endeksi'nin açıkladığı verilere göre, yüksek riskli tahviller bu yıl toplamda yüzde 0,7 getiri sağlarken, devlet tahvillerinin getirisi yüzde 1,4 düştü.

FED'İN FAİZ ARTIŞI ÇÖP TAHVİL GETİRİSİNİ ARTTIRIYOR

Aynı şekilde, Fed'in 2018 yılı içerisinde kısa erimli faizlerde iki kez daha artışa gideceğini duyurması, yatırımcıları yüksek getirili tahvillere yönelten bir etkide bulunuyor.

Faiz artışı devlet tahvillerini ve kredi derecesi yüksek tahvilleri, yüksek getirili tahvillerden daha çok etkilediği için, yatırımcıların Fed'in faiz artışlarından mümkün olan en az zararı görmenin yolu olarak yüksek getirili tahvillere yöneldiği ifade ediliyor.

TEMETTÜ GETİRİSİ AĞIRLIKLI HİSSELERDEN DAHA AVANTAJLI

WSJ'ye görüş veren Calamos Investments yetkilisi Matt Freund, "çöp tahvilleri adeta kapışıyoruz" diyerek, istikrarlı bir hisse senedi piyasasının yarattığı ortamın ve faiz ödemelerinin Fed'in oran arttırımlarından daha yüksek getiril sunuyor olmasının daha riskli tahvilleri daha çekici hale getirdiğini belirtiyor.

Freund, ayrıca, çöp tahvillerin giderek temettü getirisi ağırlıklı hisselerden daha yüksek bir getiri akışı sağladığını ve faiz oranlarından temettü getirisi ağırlıklı hisselerden dahi daha az etkilendiğini vurguluyor.

KÜRESEL YATIRIM AKIŞINDAKİ DEĞİŞİM

Bazı analistler, küresel yatırım akışındaki değişimin doğrudan, çöp tahvillerden bir üst dereceyi ifade eden "yatırım yapılabilir olarak derecelendirilmiş" borçları vurduğuna, öte yandan yüksek getirili tahvillerin bu değişimden zarar görmediğine işaret ediyor.

Zamanla Avrupa ve Asya'dan yatırımcıların ABD devlet tahvillerine yönelmektense, getirisi daha yüksek olduğu için ABD'li şirketlerin tahvillerini almak için sıraya girmesi bunu gösteriyor. İstikrarlı ekonomik büyüme, yatırım yapılabilir dereceli şirket tahvillerini okyanus ötesi yatırımcılar için de yeterince güvenilir hale getiriyor.

Ancak son zamanlarda ABD ve Avrupa piyasalarındaki getiri farkı, yüksek faiz oranları getiri öncelikli karar alan yatırımcıları çektiği için, ABD dolarının hızlı bir şekilde değer kazanmasına yol açtı. Bu durum, yatırım yapılabilir olarak derecelendirilmiş borçları pahalı hale getirdi, dolayısıyla kur dalgalanmasına karşı şirketlerin portföylerini çeşitlendirerek önlem almasının maliyeti arttı.

2017'DEKİ VERGİ DÜZENLEMESİ

ABD hükümetinin 2017'de geçirdiği, ülkeye dönen okyanus ötesi yatırımlardan vergi kesilmesini öngören yasal düzenlemenin de, yatırım yapılabilir derecedeki yüksek getirili borçları vurduğu belirtiliyor.

Bu durum, okyanus ötesi yatırımlarından gelen getirlerle, ABD'de yüksek miktarda kısa vadeli şirket tahvili satın alan Apple Inc., Google'ın sahibi olan Alphabet Inc. ve Microsoft gibi şirketleri, tahvil alma yani borç verme konusunda daha temkinli davranmalarına yol açıyor.

TEHLİKELİ OLABİLİR

Büyüyen bir ekonomide çöp tahvillerin sunduğu getirilerin azalması beklenir. Bununla birlikte bazı analistler, yüksek getirili tahvil piyasasında önemli bir payı enerji sektörünün oluşturduğunu ve son zamanlarda petrol fiyatlarının yüksek seyrettiğini göz önüne alarak finansal sektördeki durumun tehlikelerine dikkat çekiyor.

WSJ haberinde, yatırımcıların ekonomik durumun tersine dönmesinden ya da petrol fiyatlarının düşmesinden kaygı duyduğu belirtilirken, çöp tahvillerin yüksek getirilerinin, bu tahvilleri ellerinde tutanları Fed'in kademeli faiz arttırımı sürecinden izole ederek, fiktif bir dünyada yaşamalarına yol açabileceği ve 1991 ve 2008'deki ekonomik daralmalar gibi bunalım dönemlerinde fiyatlarda ani bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

'BİZE BİR ŞEY OLMAZ'

Yüksek getirili tahvillerdeki kredi riskine ilişkin, "bu kendimize her zaman sorduğumuz bir şey" diyen Calamos Investments yetkilisi Freund, önümüzdeki 12 ay için bir ekonomik daralma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor.

Şimdilik, pek çok yatırımcı devlet tahvili ve yatırım yapılabilir olarak derecelendirilmiş tahvil piyasalarında rüzgarın karşıdan eseceğini öngörerek, bunun çöp tahvil piyasasında talebi arttıracağı beklentisiyle hareket ediyor. Buna, Time Warner ınc. ve AT&T şirketlerinin birleşmesine federal mahkeme onayı verilmiş olması ve önümüzdeki dönemde mahkeme kararının önünü açtığı bu gibi birleşmelerden kaynaklanacak ve yatırım yapılabilir olarak derecelendirilmiş tahvil piyasalarında arzı arttırarak getiriyi düşürecek, tahvil arzı dalgası beklentisini de ayrıca eklemek gerekiyor.

PGIM Fixed Income yetkilisi Robert Tipp ise, WSJ'ye verdiği görüşte, yüksek getirili tahvillerin bir süre daha revaçta olacağını ifade ederek, bu tahviller "hem yükselen piyasalardaki ve Avrupa'daki gelişmelerin etkisine çok açık değil hem de güçlü ekonomiden istifade ediyorlar" diyor.