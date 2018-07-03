ABD tarifelerinden etkilenen Hyundai’de grev kararı

ABD’nin otomotiv sektörüne getirdiği ek gümrük vergileri sonucu hisseleri ve satışları eriyen Hyundai Motors’un Güney Kore’deki fabrikasında talep ettikleri zam ve kâr payını alamayan işçiler, greve çıkma kararı aldı.

Hyundai Motors’un Güney Kore’deki fabrikasında işçiler, ücretlerin yeniden belirlenmesi için devam eden görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine grev kararı aldılar.

Sendikanın 3 Mayıs’ta başlattığı görüşmelerde ücret artışı ve ikramiye talebiyle masaya oturan işçiler, işverenin Haziran sonunda anlaşmaya varmadan çekilmesi üzerine greve gitmeye karar verdiler. Sendika, görüşmeler neticesinde ücretlere yüzde 5,3 zam ve şirketin 2017 yılındaki net kârından yüzde 30’luk temettü elde etmeyi amaçlıyor.

‘ÇALIŞMA KOŞULLARI DA KÂR ORANLARI KADAR KÖTÜ’

Grevin etkisinin üretim sahasına hemen yansıdığı belirtilirken stokların eridiği, SUV sınıfı gibi talebi yüksek otomotivlerin üretiminin kesintiye uğradığı aktarılıyor. ABD’nin otomotiv sektörüne getiriği ek gümrük vergilerinin de şirket üzerinde baskı oluşturduğu tahmin ediliyor.

Görüşmeler sırasında şirket yöneticilerinden Ha Eon-tae’nin net kâr oranları azalırken iş koşullarının da kötüleştiğini söylediğini aktaran sendika, şirketin ABD’nin korumacı tarife politikalarını esas alarak böyle bir hamlede bulunduğunu da aktardı.

Grev kararı ve otomotiv sektöründeki belirsizlikler sonucunda Hyundai hisseleri 2010 Nisanı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD ve Çin’deki satışlarının düştüğü bildirilen Hyundai’nin son altı yılın en düşük kârlılık oranına sahip olduğu belirtiliyor.