ABD Büyükelçilik binası inşaatında pes dedirten mobbing uygulaması: İşçilere zeka testi!

ABD'nin Ankara Çukurambar’da inşaatı devam eden yeni büyükelçilik binasının inşaatında işçilere sistematik şekilde mobbing uygulanıyor.

Ankara Çukurambar’da devam eden ABD Büyükelçilik binası inşaatında işçiler çok zor ve yoğun sömürü koşulları altında çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen çok sayıda ihbarda işçilerin işten çıkarma tehdidiyle, baskı altında çalışmaya zorlandığı bildirilmişti.

İşçilerin aktarımına göre, Bl Harbert International firmasının faaliyet gösterdiği şantiyede, şirkete bağlı çalışanlara sürekli ve sistematik olarak mobbing uygulanıyor. Şantiyedeki hak ihlallerine, keyfi uygulamalara karşı gelen işçilere şantiye formenleri tarafından zeka testi uygulandığı bildirildi. Hemen her gün yöneticilerin hakaretlerine maruz kaldıklarını belirten işçiler, cevaplarını bilemediklerinde zeka testinin tehditlerle yeniden yapıldığını söylüyor.

Kötü çalışma koşullarına itiraz eden işçilerin mobbing uygulamalarıyla tazminat haklarını bırakarak işten ayrılmaları amaçlanıyor.