A101'de sömürü, mobbing ve hak gaspına cinsel saldırı da eklendi!

'Eti ucuza satan marketler' listesinde bulunan ancak emek sömürüsünde zirveye oynayan A101'de, bölge müdürü tarafından cinsel saldırıya uğrayan ve ardından da işten atılan emekçi, yaşadıklarını soL'a anlattı...

İşçilere yönelik hak gaspları ve sömürü ile gündemden düşmeyen A101 Marketleri şimdi de cinsel saldırı ile gündeme geldi.

Antalya'da A101'de çalışırken bölge müdürünün cinsel saldırısına maruz kalan, daha sonra da işten atılan A., söz konusu skandalı mahkemeye taşıdı.

Yaşadıkları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kalan A., cinsel saldırının faili bölge müdürünün iftiralarına maruz kaldığını ifade ediyor...

A101'de emekçi olmanın adeta bir işkence olduğunu belirten A., sömürü ve hak gasplarının yanı sıra cinsel saldırı ile gündeme gelen marketler zincirinde yaşadıklarını soL'a anlattı...

Sizi tanıyabilir miyiz?

Adım A.. Meslek Yüksek Okulunda okuyorum. Daha doğrusu okuyordum ama işten atılınca harç parası olan 400 lirayı ödeyemedim ve kaydımı dondurmak zorunda kaldım. 20 yaşındayım. Babam çalışıyor, annem ev kadını. Onlarla birlikte yaşıyorum.

'HEM CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIM HEM İŞTEN ATILDIM'

Sizi mahkemeye başvurmaya götüren olayları anlatabilir misiniz?

A101'de beş aydır çalışıyordum. Markette iki çalışan oluyor. O gün bölge müdürü Ş. bana mesaj atarak sayıma kalmamı istedi. Fakat sayımlar gece geç saatlere kadar sürdüğü için kalamayacağımı söyledim. "O halde bana bir şeyler ısmarlarsın ödeşiriz" diye mesaj geldi tekrar. Daha sonra markete gelerek depoya indi. Ben markette çalışmaya devam ederken, telefonumu çaldırıp kapattı. Beni çağırıyor diye depoya indim. Işıkları kapatmıştı. Tam ben ışığı açmaya giderken bana cinsel saldırıda bulundu. Ben bağırınca, bırakmak zorunda kaldı. Kolumdan tutup sürükleyerek korkuttu ve mesajları sildirtti. Kolumda izi kaldı. Ağlayarak özür diledi, pişman olduğunu, yuvasından ve işinden olmak istemediğini söyledi. "Kimseye söylemezsen seni başka bölgeye gönderebilirim" dedi.

Ben depodan kaçtıktan sonra eve gittim ve daha sonra bölge müdürlüğüne dilekçe ile şikayetimi ilettim. Mali ve İdari İşler Müdürü dilekçemi alırken, bana dilekçemin önemli olduğunu ve kendi dolabında saklayacağını söyledi. 10 gün ücretsiz izin verdiler. Yani o da maaşımdan kesildi.

Daha sonra dilekçemi kabul eden aynı müdür beni telefonla arayarak, "Ş.’yi işten çıkarırsak 40–50 bin lira tazminat vermek zorunda kalırız, o nedenle seni işten çıkarıyoruz" dedi. Dilekçemi sorduğumda, böyle bir dilekçeden haberi olmadığını söyledi. Böylece işimden kovulmuş oldum. Ailem de beni tekrar oraya göndermek istemedi.

Bir süre sonra karakoldan çağrıldım. Bana saldıran Ş., "Beni tehdit ediyor" diye hakkımda şikayette bulunmuş. Eğer tehdit edecek bir yapıda olsaydım, işten çıkarılmayı kabul etmezdim. Ben de ondan şikayetçi oldum ve hukuki süreç başladı. İlk duruşmam 10 Mayıs’ta görülecek.

Ayrıca benim işten çıkış nedenimi yönetime ayrı, arkadaşlarıma ayrı şeyler olarak söylemiş. Birinde, "şu ürünü satmıyor", diğerinde de "bana saygısızlık etti" diyerek.

Bu olayda işçi arkadaşlarından destek görebildin mi?

Arkadaşlarım beni çok desteklediler ve hâlâ beni arıyorlar. Diğer mağazalarda çalışanlar da arıyor. Bu kişi çalışanlarla devamlı sorun yaşayan bir insanmış. Tartıştığı için sürdüğü işçiler olmuş.

İşyerinde çalışma koşullarınız nasıldı ?

Sabah sekizden akşam beşe kadar çalışıyorduk. İki kişi oluyorsun. İki günde bir de kapanışa kadar kalıyorsun. Oturmak yasak, ayakta olmak zorundasın. Depodan mal taşımak, rafları düzenlemek, tozunu almak, yerleri paspaslamak bizim işimiz. Marketi kapatmadan önce, raflar son kez düzenlenir, yerler paspaslanır, öyle çıkılır işten. Haftanın sabit olmayan bir gününde de hafta tatilimiz var.

'BENZER SORUNLAR YAŞAYIP SÖYLEYEMEYEN ÇOK ÇALIŞAN VARDIR'

Bundan sonrası için ne söylemek istersiniz?

Mahkeme sonucunu bekliyorum. Avukat tutamadığım için bir avukat atanacakmış. Umarım bundan sonra başka işçilere zarar veremesin ve işten çıkarılsın. Benim gibi sorun yaşayıp söyleyemeyen kimler vardır kim bilir. Ailesine de, çocuklarına da acıyorum ayrıca. Tabii ki bir iş bulup okulumu bitirmeyi de istiyorum.

Söyleşi için, yaşadıklarınızı paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Asıl ben teşekkür ederim. Sesimi duyurmama aracı olduğunuz için.