8 aylık bütçe açığı 68.1 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bütçe ocak-ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefe göre, bütçe açığının 2019 yılında toplam 80,6 milyar TL olması bekleniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçesi verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar TL açık verdi 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilirken, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi. İLGİLİ HABER 'Bütçede iyileşme olduğu bir yalan' HEDEF NEYDİ, ŞU ANKİ DURUM NE? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz yıl açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefe göre, bütçe açığının 2019 yılında 80,6 milyar TL olması bekleniyordu. Ancak sadece 2019 Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 68.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yıl sonunda bütçe açığının hedefin üzerine çıkması bekleniyor.