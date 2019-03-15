69 yaşındaki işçinin cesedi göçük altından çıkarıldı

İzmir metrosunun yer altı depolama alanı inşaatında önceki gün meydana gelen göçüğün altında kalan biri 69 yaşında, diğeri 65 yaşındaki iki güvenlik görevlisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de inşaatı süren metro yer altı depolama alanında önceki gün meydana gelen göçüğün altında kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Topraktan çıkarılan işçinin 69 yaşındaki Mehmet Çiftçi olduğu belirtilirken, yakınlarının Çiftçi'nin cesedini teşhis ettikleri ifade edildi.

Savcılık ise bunu yerli görmeyerek kesin tespit için cesedi İzmir Adli Tıp Morgu'na götürdü.

Göçük altındaki diğer işçi olan 65 yaşındaki Mehmet Ali Yalçın’ın bulunması için çalışmalar ise sürüyor.

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında çarşamba günü meydana gelen göçükte güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Çiftçi ile Mehmet Ali Yalçın çöken duvarın altında kalmıştı.

