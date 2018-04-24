Denizli'nin merkez ilçesi Merkezefendi'de atık su borusu döşeme işinde çalışan 63 yaşındaki işçi, göçük altında kalarak ağır yaralandı. İşçinin yaşamsal tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, işçi Kafi Demirciler (63) atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altında kaldı. İtfaiye ekibi tarafından yıkıntıdan çıkarılan Demirciler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yeni Şafak mahallesi 1059 sokakta meydana geldi. Kafi Demirciler'in dört metre derinliğindeki kanalda, atık su tahliye borusu döşediği sırada göçük oluştu. Yıkıntı altında kalan Demirciler için işçi arkadaşları sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Demirciler'i göçükten ağır yaralı çıkardı. Demirciler, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kafi Demirciler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.