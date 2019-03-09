50 villa fazla yapmak için: 111 bin metrekarelik tarım arazisi imara açıldı!

İstanbul Beykoz’da 111 bin metrekarelik tarım arazisi imara açıldı.

İstanbul'da Beykoz Dereseki’deki ormanlık alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmasının ardından, şimdi de ormanlık alanın komşu durumundaki 111 bin metrekarelik tarım arazisi imara açıldı.

Özel ormana 553 villa inşa edecek Kalyon Gayrimenkul yatırım iştiraki ZRS Yapı, projeye ilişkin hazırladığı dosyada bu alanı projeden çıkararak herhangi bir çalışma yapmayacağını taahhüt etmişti. Beykoz’da 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik tarla ve özel orman vasfındaki alana Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan alınan ön izinler doğrultusunda yapılacak 553 villa için ‘Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı verilmişti.

Projenin inşaatını yapacak şirket hazırladığı dosyada proje sahasından söz konusu tarım arazisini çıkartarak projeye devam edeceğini bildirmişti. Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında 3. havalimanı projesini de yürüten Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kalyoncu da yer alıyor. Villaların yapılacağı özel orman arazisinin sahipleri ise CHP’li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ.

’50 VİLLA FAZLA YAPSIN DİYE…’

Bu sürecin ardından Beykoz Belediye-si’nin ocak ayı meclis oturumlarına skandal niteliğinde bir teklif geldi. Teklifte söz konusu arazi sahiplerinin tarım arazisinin ibadet alanı, eğitim alanı, yol alanı, park alanı, pasif yeşil alan ve ticaret alanı olarak kullanılmak üzere tarım dışına çıkartılması istendiği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre ilkokul, cami, yol, park ve pasif yeşil alanların kamuya bedelsiz terk edileceği anımsatılan teklifte kamu yararı olduğu savunuldu. Teklif CHP’li meclis üyelerinin itirazına karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Teklife itiraz eden CHP’li meclis üyesi Aydın Habil arazi sahiplerinin bu alanları zaten proje içinde yapabileceklerini belirterek “Buraya sadece cami değil dükkân, ofis, süpermarket gibi tesisler de yapılacak. Birileri 40–50 tane fazla villa yapsın diye bu karar alınamaz” dedi. CHP’li meclis üyeleri kararı yargıya taşıdı.

Villa projesinin hemen yanı başında yer alan Beykoz Dereseki’deki ormanlık alanda yapılan ilk tahribatın adım adım fotoğrafları da 9 Eylül 2018’de ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu “Nun Okulları’’nın Beykoz’da 2. derece sit alanına 2015’te yapmaya başladığı kampusun yıl yıl genişlediği görülüyordu.