50 milyon liralık doğalgaz faturasına Kolin'den yanıt: Ödemek mümkün değil

BOTAŞ, Kolin Grubu’na geçmiş dönemden 50 milyon liralık doğalgaz faturası gönderdi. Kolin 'Ödemek mümkün değil' yanıtı verdi.

İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den çekilme görüşmeleri yapan Kolin’e, 50 milyon TL’lik doğalgaz faturası çıktı. BOTAŞ, Kolin Grubu’nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ’ye (ESGAZ), geçmiş dönemden “taşıma tarifesi”nden oluşan 50 milyon TL’lik bir fatura gönderdi.

KOLİN: ÖDEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Kolin yönetimi, soluğu enerji yönetiminde aldı. Kolin yetkilileri, kredi olanaklarının daraldığı, maliyetlerinin arttığı bir dönemde bu faturayı ödemelerinin mümkün olmadığını, bu ödemenin şirketi ve faaliyetlerini zorlayacağını kaydetti. Enerji yönetiminden bu soruna çözüm üretilmesini istedi.

YARGI KARARI VAR

Alınan bilgilere göre BOTAŞ, kısa süre önce 50 milyon TL'lik faturayı gönderdi. Bu fatura, 2010'un başından bu yana devam eden bir anlaşmazlığa dayanıyor. BOTAŞ, ESGAZ'la taşıma tarifesiyle ilgili ortaya çıkan bir anlaşmazlığı yargıya taşıdı. Süreç, BOTAŞ lehine sonuçlandı. BOTAŞ, yargı kararının hemen ardından fatura tahsilatı için düğmeye bastı.