430 işçinin alınacağı geçici işe bin 662 kişi başvurdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediyede dokuz ay süreyle çalıştırılacak 430 kişilik geçici iş için bin 662 kişi müracaat etti.

Urfa'nın Siverek Belediyesi'nde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 430 kişinin dokuz ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Bin 662 kişi, İŞKUR İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

Başvuru sayısının, istihdam edilecek kişi kontenjanından fazla olması nedeniyle çalıştırılacak kişiler kura çekimiyle belirlendi. Fırat Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda yapılan kura çekimine, başvuru yapanlar katıldı.

Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, "Gönül ister ki hepinizi işe alalım. Fakirliği çok iyi biliyorum, yokluğun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Annemden belediye başkanı olarak doğmadım. Şunu bilmenizi isterim ki en ufak bir şaibe de işçi alımlarını iptal ederim" diye konuştu.