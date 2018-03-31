4 tonluk makine işçinin üstüne devrildi!

İstanbul Beylikdüzü'nde 4 tonluk makine, forklift ile indirilirken TIR içerisindeki işçinin üzerine devrildi. İşçinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bugün saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda TIR içinde bulunan yaklaşık 4 tonluk karton sarma makinesi forklift ile indirildiği sırada, 47 yaşındaki Nizamettin G.'nin üzerine devrildi.

Nizamettin G. tonlarca ağırlıktaki makineyle TIR arasında sıkıştı. Büyük bir ses duyan çevredeki işçiler Nizamettin G.'nin yardımına koştu. Makineyi kendi imkanlarıyla kaldıramayan işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı adamı kaza yerine gelen ambulansla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.