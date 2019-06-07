4 işçinin yaşamını yitirdiği fabrikanın sahibi gözaltında

Kocaeli Çayırova'da dün fabrikada çıkan yangında dört göçmen işçi yaşamını yitirdi. Dört işçiden üçünün Suriyeli, birinin ise Afganistanlı olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, dört buçuk saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan dört işçi yaşamını yitirirken dumandan etkilenen beş işçi de hastanede tedaviye alındı. Yangın sırasında içeride bayram günü mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunurken, işçilerin birçoğu kendi imkanlarıyla dışarı çıkmıştı.

Yaşamını yitiren dört işçiden üçünün Suriyeli, birinin ise Afganistanlı olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili iki savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen sekiz göçmen işçinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fabrikada bugün soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.