301 işçi öldü, yetmedi: Soma'da Eynez maden ocağında iş cinayeti

Manisa Soma’da bulunan Eynez maden ocağında göçük yaşandı. Göçük altında kalarak yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Soma Holding'e bağlı Eynez Maden Ocağında 2014 yılında yangın çıkmış ve 301 madenci yaşamını yitirmişti. Ocak geçtiğimiz yıllarda da ölüm haberlerine konu olmuştu.

Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez işletmesine ait maden ocağında göçük yaşandı. Göçük altında kalarak yaralanan 35 yaşındaki işçi Mustafa Şen’in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada göçüğün tahkimat söküm çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.

İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soma Holding'e bağlı Eynez Maden Ocağında 2014 yılında yangın çıkmış ve 301 madenci yaşamını yitirmişti.

Soma Katliamı'nın gerçekleştiği Eynez Maden Ocağı, 2017 yılında da yine bir ölüm haberine konu olmuştu.