3. Havalimanı işçilerinden kural tanımayanlara açık mektup: Adımını atma Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Haziran'da Üçüncü Havalimanı inşaatını ziyaret etmesi bekleniyor. Resmi kayıtlara göre bugüne kadar inşaat sırasında 30'un üzerinde işçi öldü. Şantiyede çalışan işçiler gerçek rakamın daha yüksek olduğu belirtiyor. Çok ağır koşullarda çalışan, ücretleri ödenmeyen Üçüncü Havalimanı işçileri Erdoğan'a hitaben bir mektup kaleme aldı.

İstanbul Grand Airport (İGA) olarak adlandırılan, Cengiz-Limak-Kolin-Mapa-Kalyon ortak girişim grubu tarafından yapılan Üçüncü Havalimanı inşaatında on binlerce işçi çalışıyor. Yüzlerce taşerona dağıtılan işler büyük bir kaos içinde yapılıyor. Tüm çaba havalimanının bir an önce işletmeye alınması. Siyasi iktidarın bir an önce bir "mega proje"yi daha hayata geçirmeye yönelik basıncının yanısıra ortak girişim grubunu oluşturan şirketler açısından bir an önce gelir elde etmeye başlama "motivasyonu" bulunuyor. Devletten kira ödemesi ertelemesi "ayrıcalığı" sağlanmış olması, başlangıç döneminde gelirlerin doğrudan şirketlere kalmasını sağlayacak.

Siyasi ve ticari hesaplar Üçüncü Havalimanı şantiyesinden gelen ölüm haberlerini artırırken çalışma koşulları da her geçen gün ağırlaşıyor. İnşaat başladığından bu yana resmi kayıtlara göre 30'un üzerinde işçi öldü. Gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu söyleniyor. Fazla mesailer, bayram, hafta tatili yapmadan çalışma şantiyenin normali. Taşeronlara yapılmayan ödemeler, taşeronların yapmadığı ödemeler... Herkes topu birbirine atarken sıkça ücret ödemeleri de gecikiyor. İşçiler ücretlerini birkaç ay alamıyor. Farklı taşeronlara bağlı işçiler ücretlerini alabilmek ya da insanlık dışı çalışma koşullarına tepkilerini göstermek amacıyla çeşitli eylemler yapıyor. Önceki gün kule vince çıkan işçiler, dün de iş bırakmıştı.

Üçüncü Havalimanı'nda bu günlerde Erdoğan'ın "seçim ziyareti" nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Erdoğan'ın 22 Haziran'da geleceği söyleniyor. Bu nedenle işçiler bayramda izinsiz, uzun saatler çalışacak. İGA'nın hazırlıkları bundan ibaret değil: "Kuralları Yeniden Yazıyoruz" adlı bir film dolaşıma sokuldu. Filmde işçi bedenleri, kanı üzerinde yükselen "kural tanımazlık" anlatılıyor.

Erdoğan'ı karşılamaya hazırlananlar sadece patronlar değil. Üçüncü Havalimanı işçileri de Erdoğan'a 14 maddeden oluşan bir açık mektup yazdı. Mektup. Üçüncü Havalimanı patronlarının Erdoğan'ın kanatları altında "kuralları yeniden yazmak"tan ne anladığını açık biçimde ortaya koyuyor.

İŞÇİLERİN MEKTUBU

Adımını atma Erdoğan, yüzünü görmek istemiyoruz!

Bizler 3. Havalimanı işçileriyiz. 3. Havalimanı'nda ağır koşullarda çalışıyor, insanlık dışı şartlarda barınmaya çalışıyoruz. İkiyüzlü iktidarınızın biz işçiler üzerinde dönem dönem dayanılmaz boyutlara varan, büyük bir baskısı var.

Bugünlerde yine sen seçim öncesi 3. Havalimanı'na gelip iki saat şov yapacaksın diye:

1. Biz işçiler bayramsız seyransız haftanın yedi günü, günde on iki saati aşkın sürelerde zorla çalıştırılırız.

2. Patronlar kural tanımazlar. İş kazası ve iş cinayetleri umurlarında olmaz. Bizim hayatımız sizler için önemsizdir. Biliriz.

3. Patronlar işçi sağlığı ve güvenliğini umursamaz. Onlar sadece ve sadece kar oranlarına bakarlar.

4. Yanı başımızda çalışan, belki az önce beraber yemek yediğimiz arkadaşımız hayatını kaybeder, sanki hiçbir şey olamamış gibi devam etmemizi ister, üstünü örtersiniz.

5. Bizim gözümüzün önünde sakat kalan, hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızı yalanlarsınız, inkâr edersiniz.

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Üçüncü Havalimanındaki ölümler araştırılırsın dendiğinde red oyu kullanırsınız.

7. Bizlerin daha rahat ve sağlıklı alanlarda yaşayabilmemiz için gereken kamp alanları yerine, işçi kampının göbeğine “Arabuluculuk Merkezi” açar, bizlerin tazminatlarına bile göz dikersiniz.

8. Mesai yapmak istemediğimiz zaman ise tazminatsız işten çıkarılmak ile tehdit edersiniz.

9. Utanmadan sıkılmadan Üçüncü Havalimanı işçi kampını kamuoyuna örnek olarak gösterirsiniz. Sosyal medyaya, televizyon kanallarına tanıtım filmleri koyar, göz boyamaya kalkarsınız. Kadraja ise kaldığımız odalarda kanalizasyon kokusundan uyuyamadığımızı, tahtakurularını, tuvaletlerde gezinen hamam böceklerini, yemekhanelerde bitmek bilmeyen mide bulandırıcı kokuları, 45 dakikayı aşan yemek sırasını almazsınız.

10. Tıkış tıkış olmuş servislerde güne başlar, inşaat sahasına gidebilmek için balık istifi oluruz.

11. İki ay boyunca maaş alamayız, maaşımız asgari ücretten gösterilir, buna karşı hakkımızı arayıp iş durdurunca ise vatan hainliği ile suçlarsınız.

12. Ülkemizin değerlerini, taşını toprağını işleyen, verdiği emeğin karşılığını isteyen biz işçiler değil, bu değerleri karlarına kar olarak katanlar ve onlara peşkeş çekenler vatan hainidir.

13. Senin burada, adımını atacağın her yerde, ülkenin her köşesinde olduğu gibi, biz işçilerin kanı ve alınteri olacak!

14. Üçüncü Havalimanı işçileri olarak sözümüz net ve açıktır. Adımını atma Erdoğan, yüzünü görmek istemiyoruz! Sayende anladık ki, bu sömürü düzenini değiştirmeden bize rahat yok!

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI İŞÇİLERİ