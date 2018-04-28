28 Nisan 'İş cinayetlerinde ölenleri anma ve yas günü ilan edilsin' teklifi

İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve İSİG Meclisi, ortak bir teklif hazırlayarak 28 Nisan'ın "İş cinayetlerinde ölenleri anma ve yas günü" ilan edilmesini istedi. Birleşik Metal-İş sendikası da aynı öneriyi yineledi.

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu, TMMOB istanbul İL Koordinasyon Kurulu İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Komisyonu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi ortak bir deklarasyon yayımladı.

Deklarasyonda 28 Nisan'ın "İş cinayetlerinde ölenleri anma ve yas günü ilan edilmesi" istendi.

"Ölenleri an, yaşayanlar için mücadele et" başlıklı deklarasyonda, şöyle denildi:

"28 Nisan tarihi ilk olarak Kanada Kamu Çalışanları Sendikası tarafından yas günü olarak ilan edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü 2001 yılında 28 Nisan'ı Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü olarak kabul etmiştir. Bizler de işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinin bir parçası olarak 28 Nisan tarihinin İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü ilan edilmesini talep ediyoruz."

BİRLEŞİK METAL-İŞ DE ÖNERDİ

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası da aynı öneriyi gündeme getirdi.

Sendikanın genel yönetim kurulu bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"ILO verilerine göre Dünya’da her 15 saniyede 1 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Her yıl 2 milyon fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor.

Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2017 yılında 2006 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2018 yılının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı en az 386’ya ulaştı. 2002-2017 yılları arasında en az 22 bin işçi hayatını kaybetti.

İş yerlerinde alınmayan önlemler, işçi sağlığına yapılacak yatırımı maliyet gözüyle bakan patron zihniyeti, kar hırsı, artan üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşulları işçilerin sağlığını bozuyor, iş cinayetlerini ortaya çıkarıyor.

Bir 28 Nisan gününde daha, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrımızı tekrarlıyoruz. 28 Nisan İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmelidir."