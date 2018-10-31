'21 milyar lira değerinde bin 4 şirkete kayyum atandı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugüne kadar bin 4 şirkete kayyum atandığını, bu şirketlerin öz kaynak büyüklerinin 21,05 milyar lira olduğunu açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunda şu bilgileri aktardı:
- 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı.
- TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete olarak kayyum atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar lira, toplam ciroları 21,95 milyar lira, toplam öz kaynakları 21,05 milyar lira ve dönem karı 1,53 milyar liradır" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda şirkete kayyum atanarak TMSF'ye bağlı olarak yönetilmeye başlanmıştı.