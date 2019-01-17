21 işçinin öldüğü Davutpaşa patlaması davasında karar

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

Zeytinburnu Davutpaşa'da bir iş merkezinde 21 kişinin öldüğü, 115 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada, Yargıtay'ın bozma kararının ardından mahkeme, 2 sanığı 10'ar ay, 2 sanığı da 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezalar ertelendi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde adliye önünde bir araya gelen işçi yakınları basın açıklaması yaptı. “Davutpaşa'yı unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankart açan aileler “İş kazası değil, cinayet”, “Davutpaşa'yı unutma unutturma” diye slogan attı. İşçi aileleri, iş cinayetlerinin son bulması için davadan adaletli bir karar çıkması gerektiğini vurguladılar.

Duruşmaya sanıklar katılmazken, bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen müştekilerin avukatları, Yargıtay’ın bozma kararına mahkemenin uymamasını gerektiğini belirterek, sanıkların "bilinçli taksirle öldürme" suçundan en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

'DAVA 11 YILDIR SÜRÜYOR, GERÇEK SUÇLULAR CEZA ALMADI'

Habertürk'ün aktardığına göre duruşmada konuşan müşteki İdris Çabuk, mahkemenin kararında direnmesini talep ederek, "Ben eşimi kaybettim. 11 yıldır bu dava devam ediyor. Bir değişiklik olmadı. Gerçek sorumlular ceza almıyor. Gerçek sorumlular ceza almış olsaydı, devam eden kazalar meydana gelmeyecekti. Sorumluların en üst sınırdan cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Müşteki Haki Güleç ise mücadelelerinin başka ocaklara ateş düşmemesi için olduğunu söyleyerek, "Verilecek karar, iş cinayetlerine ya 'dur' diyecek ya da 'devam' diyecek" ifadelerini kullandı.

Diğer müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı Tarık Bendez, "Davutpaşa’daki patlama olayından dolayı Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan kamu görevlilerinin olayla eylem arasında uygun illiyet bağının olmadığını, patlayıcı maddelerle ilgili olarak denetim yetkisinin İçişleri Bakanlığı’nda ve valilikte olduğunu, bu konuda sorumluluğun İçişleri Bakanlığı’nda bulunduğunu, uygun illiyet bağının hukukçular tarafından tespit edilmesi gerektiğini, illiyet bağının bu kadar genişletilmesi halinde ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin karar doğrultusunda karar verilmesi halinde her ölümlü olayda belediyelerin, kaymakamlığı ve valiliğin sorumlu olup yargılanması gerektiği gibi bir kabulün ortaya çıkacağını ve bu durumun da hukuk güvenilirliğini sarsacağını" savundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz’ü "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırarak, cezalarının iyi halden 10'ar aya düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal’a "görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezası vererek, cezalarını iyi halden 1'er yıl 8'er aya indirdi.

Mahkeme sanıklar hakkındaki cezalar yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararları ile Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit'in 5 yıllık hapis cezasını onadı. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz suçlarının "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. “Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun “görevi kötüye kullanmak" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozulmuştu.