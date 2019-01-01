2019'a girişte direnen işçilerden ilk müjdeli haber

2019'a girerken direnen işçiler cephesindeki ilk müjdeli haber yılın son gününde Bursa'dan geldi. Konkordato ilanından hemen önce üç aylık maaşlarını alamadan işten atılan ELM işçileri, Patronların Ensesindeyiz ağı ile buluşarak haklarının peşine düşmüştü. 31 Aralık günü verdikleri mücadelenin ilk sonucunu aldılar.

2019'a girerken direnen işçiler cephesindeki ilk müjdeli haber yılın son gününde Bursa'dan geldi.

Bursa’da ELM Elemeği Project Solutions, kriz bahanesiyle konkordato ilan etme yolunu seçmiş firmalardan birisiydi. İşten atılan ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile buluşan işçiler 2018'in son gününde geçmişe dönük maaşlarını alarak ilk kazanımlarını elde ettiler.

Üç aylık maaşlarını alamayan işçiler önce ücretsiz izne çıkarılmış ardından da konkordato ilanıyla kapının önüne konmuştu.

Kendileriyle görüşen üretim müdürünün sözleşme feshini imzalamalarını istemesi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelen işçiler haklarını alabilmek için birlikte mücadele kararı almıştı.

İşçiler adına konkordato komiseri ile yapılan görüşmelerle yasal haklar garanti altına alınırken Bursa’daki çeşitli fabrikalardan işçilerin topladığı yardımlarla hazırlanan gıda kolileri işçilere verilmiş ve bundan sonraki adımlar planlanmıştı.

İşçilere 31 Aralık Pazartesi günü yapılan ödemeler ilk kazanım olarak örgütlü hak arayışının meyvesi olurken işçilerin eksik hesaplanan alacakları ve tazminatları için Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın hukuki ve eylemli çalışmaları devam ediyor.