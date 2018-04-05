2018'in ilk üç ayında en az 394 işçi yaşamını yitirdi!

Türkiye'de Mart ayında en az 122 işçinin çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2018'in ilk üç ayında en az 394 işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Türkiye'de Mart ayında çeşitli sektörlerde ve kentlerde yaşanan iş cinayetlerinde en az 122 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin her ay hazırladığı rapora göre, Türkiye'de iş cinayetleri Mart ayında da sürdü.

İşçilerin mesai arkadaşları, sendikalar, iş yeri hekimleri, meslek odaları, yerel ve ulusal basından derlenen bilgilere göre geçen Mart ayında en az 122 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Raporun satır baları şöyle:

Elimize ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128 ve Mart ayında en az 122 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk üç ayında en az 394 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

122 emekçinin 105’i ücretli (işçi ve memur), 17’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ölenlerin 6’sı kadın işçi, 116’sı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri taşımacılık, tarım, konaklama ve ev işçiliğinde gerçekleşti.

15 yaşında olan bir çocuk çalışırken can verdi. Bolu Kıbrısçık Çok Programlı Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi Mehmet Bağatır, ailesinin büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapmak için okulu bıraktı. Hayvanları otlatırken 50 metrelik vadiden dereye düştü.

8 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 3’ü Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Ukraynalı ve 1’i Kırgız.

Ölümler en çok inşaat, taşımacılık, tarım, metal, madencilik, ticaret/büro ve konaklama iş kollarında gerçekleşti. OHAL sonrası ilk defa bu ay sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artışında azalma görüldü.

En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor.

En çok iş cinayeti İstanbul, Konya, Çorum, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa, Adana, Ankara, Bolu ve Diyarbakır’da yaşandı.

Ölenlerin 1’i (yüzde 0,8) sendikalı işçi, 121 işçi ise (yüzde 99,2) sendikasız. Sendikalı işçi belediye iş kolunda çalışıyordu ve sendika üyesi olduğunu da tesadüfen öğrendik. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması bir yana öğrenme şansımız olmadığını da belirtelim...



