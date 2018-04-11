20 yaşındaki inşaat işçisi yatakhanede ölü bulundu

Gaziantep’te bir şantiyede işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Velican Özcoşkun, yatağında ölü bulundu.

Ağabeyi Fırat Coşkun ile birlikte Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir inşaata çalışmaya gelen Velican Coşkun, mide bulantısı şikayeti nedeniyle iş yerinden izin alarak, şantiyenin yatakhanesine gitti.

Bir süre sonra ağabeyi ve arkadaşları tarafından telefonla aranan Velican Özcoşkun, telefonlara cevap vermedi.

Kardeşinin uyuduğunu düşünen Fırat Coşkun ve arkadaşları, yaklaşık 3 saat sonra yaptığı telefon aramasına da cevap alamayınca durumdan şüphelendi.

Yatakhaneye yönelen Fırat Coşkun, kardeşini yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Velican'ın öldüğünü tespit etti. Yapılan ilk belirlemelerde gencin, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği tespit edildi.

Genç işçinin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken kesin ölüm nedenin ise yapılacak otopside ortaya çıkacağı belirtildi.