1600 derecelik çelik eritme kazanına atlayan işçi yaşamını yitirdi

Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan 34 yaşındaki işçi Adem A., 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem A., 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi.

2011 yılında fabrikadaki işine başlayan Adem A.'nın, saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.