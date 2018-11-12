15 yaşındaki 'çocuk işçi' narenciye posalarının altından yaralı kurtarıldı

Kamyonla tarlaya dökülen narenciye posalarının altında kalan 15 yaşındaki 'çocuk işçi' yaralı olarak kurtarıldı.

Adana'da kamyonla tarlaya dökülen narenciye posası altında kalan 15 yaşındaki "çocuk tarım işçisi" yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Yüreğir'in Akdeniz mahallesinde boş bir tarlaya kamyonlarla narenciye posası döküldüğünü gören çocuklar, posaların arasındaki plastik kasaları almaya başladı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir, posaları dökmeden önce çocukların kamyonun arkasından uzaklaşmasını istedi. Ancak 15 yaşındaki "çocuk işçi" Halil Yeloğlu, kamyonun dökmeye başladığı posaların altında kaldı. İHA'nın haberine göre diğer çocukların uyarması üzerine kamyon sürücüsü ile çevredeki tarım işçileri, posa altında kalan çocuğu kurtarmak için harekete geçti.

Tarım işçileri posaları kaldırıp çocuğa ulaşmaya çalışırken bir yandan da olay polise ve Cankur ekiplerine bildirildi. Cankur ekiplerinin de gelmesiyle olaydan yaklaşık yarım sonra 15 yaşındaki "çocuk işçi" yaralı olarak kurtarıldı. Sedyeye alınarak ambulansa taşınan yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Selahattin Muhacir gözaltına alındı.