12'nci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 12'inci katından düşen Erkan Yeşilot adlı işçi yaşamını yitirdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çalıştığı inşaatın 12'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Fatsa'nın Dolunay Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Erkan Yeşilot (36), 12'nci kattan aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yeşilot’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Erkan Yeşilot, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yeşilot'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.