100 şirketin vergi borcu 44,3 milyar lira

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefler açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan mükellefleri açıkladı..

Listeye göre, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan ilk 100 kişi ve kuruluşun toplam borç tutarı 44 milyar 301 milyon 511 bin 513 lira olarak hesaplandı.

Listenin ilk sırasında Dörtyol Vergi Dairesi'ne kayıtlı, 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 liralık borçla Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ yer aldı. Onu Başkent Vergi Dairesi'ne kayıtlı 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 liralık borcuyla Mustafa Akyol, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne kayıtlı 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 lirayla Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti, Gökalp Vergi Dairesi'ne kayıtlı 1 milyar 181 milyon 955 bin 159 lirayla Affan Havacılık Akaryakıt Turizm San. ve Tic. A.Ş., Kahramankazan Vergi Dairesi'ne kayıtlı 1 milyar 125 milyon 274 bin 592 lirayla Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti. izledi.