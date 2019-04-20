1 Mayıs’a giderken inşaat işçileri ve vinç operatörleri bir araya geldi

İnşaat işçileri ve vinç operatörleri bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Altayçeşme Semt evinde bir araya geldi. İşçiler haklarını nasıl arayacaklarını tartıştı ve 1 Mayıs’ta örgütlü katılımı nasıl arttıracaklarını konuştu.

İnşaat işçileri ve vinç operatörleri bugün İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Altayçeşme Semt evinde bir araya geldi. İşçiler haklarını nasıl arayacaklarını tartıştı ve 1 Mayıs’ta örgütlü katılımı nasıl arttıracaklarını konuştu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Alparslan Savaş, “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki istediğiniz kadar haklarınız olsun. Anayasa'da, yönetmelikte olsun onları asgari olarak uygulatmak için örgütlü hareket etmek gerekiyor. Haklarımızı uygulatabilmek için ne yapmamız lazım. Neyi kullanabiliriz?" diyerek sözlerine başladı.

İki gün önce sonuçlanan Soma katliamının dava sürecinden bahseden Savaş, patronun serbest bırakılmakla kalmayıp maden işletme ehliyetinin geri verildiğini belirtti ve “Bizim anladığımız şu. Biri 301 kişiyi silahla vuruyor. Tutuklamayıp serbest bırakıyorlar sonra da silahı geri verip tekrar vur diyorlar” dedi.

'İŞÇİLERİN SİYASETE MÜDAHALE ETMESİ LAZIM'

Torunlar inşaatta yaşanan iş cinayetinden ve 3. Havalimanında yaşananlardan bahseden Savaş, örgütlü hareket edilemediğinde, birlikte tavır alınmadığında bir sonuca varılamadığından bahsetti. Savaş, “Örgütsüzlük demek düşük ücret, iş kazası ve iş cinayeti; kötü yemek demek, aşağılanmak demek horlanmak demek. Esas mesele daha az para almamız, kötü koşullar değil, o bir sonuç. Esas sıkıntı söz hakkımız olmaması. İşçiler sabah kalksın gitsin iş yerine her denileni yapsın, hayat böyle devam etsin. Patronlar iş koşullarını her şeyi halletsin, sonra ülkenin nasıl yönetileceğine karar versinler siyaset yapsınlar. Siyaseti patronlar yapsın, işçiler yapmasın. İstedikleri bu. İşçilerin siyasete müdahale edebilmesi lazım” diyerek işçileri işçi sınıfının çıkarlarını temsil eden partiye, TKP’de örgütlenmeye çağırdı.

Savaş, Berat Albayrak’ın açıkladı paketin işçi sınıfının var olan haklarını nasıl gasp ettiğini belirterek kıdem tazminatının fona aktarmanın ne demek olduğunu, zorunlu bireysel emeklilik ve vergiyi tabana yaymanın esasen ne anlama geldiğini anlattı. Savaş sözlerini Patronların Ensesindeyiz ağını, şantiyelerde yaygın bir ağ kurmanın önemini anlatarak ve bu dayanışma ve örgütlenme ağını büyütme çağrısı yaparak bitirdi.

MOLASIZ, MESAİSİZ 12 SAAT VARDİYA

Söz alan inşaat işçileri, iş yerlerinde yaşanan kazalarda işçilerin suçlu çıkarıldığını, kan parasıyla konunun üzerinin örtüldüğünden bahsetti.

Herhangi bir kazanın kendileri için ölüm demek olduğunu aktaran vinç operatörleri sağlıksız çalışma koşullarından bahsetti. Mola vermeden, mesai almadan 12 saate yakın çalıştıklarını anlatan inşaat işçileri ve vinç operatörleri 1 Mayıs’a kadar daha çok şantiyeye uğrama kararıyla toplantıyı sonlandırdı.