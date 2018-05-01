'1 Mayıs işçi sınıfının bu düzeni değiştirme iradesidir'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İstanbul Maltepe'deki 1 Mayıs mitinginde parti kürsüsünden yaptığı konuşmada, düzeni değiştirme iradesi olmadan 1 Mayıs'ı kutlamanın ikiyüzlülük olduğunu söyledi. '1 Mayıs'ı kutluyoruz çünkü bu düzen değişecek' diyen Okuyan, işçi sınıfının daha azıyla yetinmeyeceğini vurguladı.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan İstanbul’da Maltepe’de gerçekleştirilen 1 Mayıs mitinginde kurulan TKP kürsüsünden bir konuşma yaptı. Okuyan sömürü düzenini değiştirme iradesi olmadan 1 Mayıs’ı kutlamanın ikiyüzlülük olduğunu belirterek “Bizim yürüyüşümüz işçi sınıfının 1850’lerden beri iktidara yürüyüşünün parçasıdır” dedi.

“Daha azıyla yetinmeyeceğiz” diyen Okuyan işçi sınıfının bu düzeni değiştirme, devrim yapma hakkının en kutsal ve biricik hak olduğunu vurguladı. Okuyan 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçimlerinde tüm adaylara basarak geçersiz oy kullanmaya, milletvekili seçimlerindeyse “Bu düzen değişecek” diyen bağımsız adaylara oy vermeye çağırdı.

Kemal Okuyan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili kardeşler, dostlar, partili yoldaşlarım,

Çok uzun konuşmayacağım, yürüyüşümüz başladı. Sadece ve sadece burada bulunmamızın anlamına dair birkaç söz söylemek istiyorum. 1 Mayıs’ı kutluyoruz ama kutladığımız bir bayram değil işçi sınıfının bu düzeni değiştirme iradesidir.

‘1 MAYIS’I KUTLUYORUZ ÇÜNKÜ BU DÜZEN DEĞİŞECEK’

Bu düzeni yani bu sömürü düzenini değiştirme iradesi olmadan 1 Mayıs’ı kutlamaya kalkmak ikiyüzlülüktür. Biz ikiyüzlü bir parti değiliz. 1 Mayıs’ı kutlayacağız, sömürü devam etsin diyeceğiz. Bu olur mu? 1 Mayıs’ı kutlayacağız, paralı eğitim ve sağlık hizmetleri sürsün diyeceğiz… 1 Mayıs’ı kutlayacağız, konut hakkı, iş hakkı, ekmek, ısınma hakkı, toplu ulaşım hakkı olsun demeyeceğiz… Var mı öyle yağma?

1 Mayıs’ı kutlayacağız çünkü bu düzen değişecek. 150 yıl önce işçi sınıfı bunu söylüyordu, şimdi de bunu söyleyecek. Yaşasın 1 Mayıs!

Sevgili arkadaşlar birazdan yürüyüşe geçeceğiz. Bizim yürüyüşümüz işçi sınıfının 1850’lerden beri iktidara yürüyüşünün parçasıdır. Daha azıyla yetinmeyeceğiz. İşçi sınıfının bu düzeni değiştirme hakkı, devrim yapma hakkı en kutsal ve biricik haktır. Bunun dışında ne ekmek var ne iş var ne adalet var ne barış var! Bunların hepsi bu düzeni değiştirmenin iradesiyle mümkün.

O yüzden 1 Mayıs 2018’de Türkiye’de de, Küba’da da, Amerika Birleşik Devletleri’nde de, Yunanistan’da da, Hindistan’da da ‘kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm’ diyenler kazanacak.

‘İŞÇİ SINIFININ BU DÜZENİ DEĞİŞTİRME HAKKINI GASP EDENLERE BASIP GEÇECEĞİZ’

Bugün yürüyeceğiz, 24 Haziran’da sabah yüzümüzü yıkayacağız ve Abdullah’ından Abdüllatif’ine, Erdoğan’ından diğer aday adaylarına varıncaya kadar hepsinin üzerine basıp geçeceğiz. Çünkü o adayların hepsi işçi sınıfının bu düzeni değiştirme hakkını gasp eden adaylardır. Biz bu hakkı gasp ettirmeyeceğiz.

O yüzden sevgili arkadaşlar bunu şu gün diyoruz, 24 Haziran’da da ‘Bu düzeni değiştireceğiz’ diyen adaylara oyumuzu kullanacağız milletvekilleri seçimlerinde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüreğimizle, aklımızla geçersiz oyu basıp üzerlerine geçeceğiz. Hep birlikte kutlu olsun devrim mücadelemiz, sosyalizm mücadelemiz. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın Türkiye Komünist Partisi!”