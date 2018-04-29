1 Mayıs 1977’de yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

1 Mayıs 1977’de katledilenler sendikalar, meslek odaları ve siyasi partilerin temsilcileri tarafından bugün Taksim Kazancı Yokuşu’nda anıldı.

1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim’de yapılan katliamda yaşamını yitiren 35 kişi, Kazancı Yokuşu’nda anıldı. DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla yapılan anmaya TKP'nin de içinde bulunduğu siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Yıkılmakta olan AKM önünde bir araya gelen grup “1 Mayıs” pankartı açarak sloganlarla Kazancı Yokuşu’na yürüdü. Anmada 1977’de katledilen 35 kişi anısına saygı duruşunda bulunuldu, ölenlerin isimleri tek tek okundu ve ardından yere karanfil bırakıldı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs’ta milyonların Taksim’de buluşmasından korkulduğunu vurguladı ve “Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşacağız. İstanbul’da Maltepe ve Türkiye’nin her yanında meydanlara bekliyoruz. Siyasal iktidara, Başbakana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyoruz. İşçiler, emekçiler, sanatçılar, aydınlar, kadınlar, gençler, akademisyenler 1 Mayıs’ı Taksim'de milyonlarla kutlamayı başaracaktır” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mahmut Bozgeyik aradan 41 yıl geçmesine karşın 1977 katliamının aydınlatılmadığına işaret etti. Bozgeyik, “Katiller açığa çıkarılıncaya kadar, adalet komisyonunun oluşturulup, suçluların cezalandırılması talebimizi bir kez daha söylüyoruz” dedi.

Kazancı Yokuşu'ndaki anmanın ardından İstiklal Caddesi’nde 1 Mayıs bildirileri dağıtılarak yürüyen grup Şişhane’ye gelerek 1 Mayıs 1989’da burada öldürülen Mehmet Akif Dalcı’yı andı.

