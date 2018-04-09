Zuckerberg'in 'savunması': Benim hatam, üzgünüm...

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, veri ihlallerini "Benim hatam, üzgünüm" diyerek savundu.

Facebook kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi'ne verdiği ifadede veri gizliliği ihlallerine ilişkin sorumluluğunu kabul etti.

"Sorumluluğumuza ilişkin yeterli görümüz olmadı" diyen Zuckerberg, "bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve ben üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, "Facebook'u ben kurdum, ben yönetiyorum ve burada olanlardan ben sorumluyum" dedi.

Facebook CEO'su konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde de ifade verecek.