Zuckerberg'i sorgulayacak 55 kişilik komitedeki 46 kişiye Facebook'tan 'bağış'

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i sorgulayacak komitede bulunan 55 kişiden 46'sının Facebook'tan bağış almış olduğu belirtiliyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu komitelerine veri gizliliği ihlalleriyle ilgili ifade verecek.

Center for Responsive Politics isimli kuruluşun araştırmasına göre internet şirketlerini araştırmakla görevli komite 2007 yılından beri Facebook'tan yüzlerce bin dolar "bağış" aldı.

Komitedeki 55 kişiden 46'sının geçtiğimiz on yılda Facebook'tan bağış aldığı, yalnızca 9'unun para almamış olduğu bildiriliyor.

Zuckerberg'i sorgulayacak Enerji ve Ticaret Komitesi'ne başkanlık yapan Greg Walden'ın Facebook'tan 27 bin dolar almış olduğu aktarılıyor.

Walden tarafından yapılan açıklamada 11 Nisan'da yapılacak sorgulamayla "Amerikalıların internetteki kişisel bilgilerine ne olduğunu anlamalarına yardımcı olunacağı" söylenmişti.

Facebook sözcüsü, yapılan bağışlarla ilgili yaptığı açıklamada şirketin "siyasi angajman" içerisinde olduğu ve Facebook için "seçilmiş yetkililerle ilişki geliştirmeye" önem verildiği belirtildi.