Zuckerberg, Macron'la görüşecek, AP'de soruları yanıtlayacak

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, kişisel veri gizliliği ve vergilendirme hakkında görüşmek üzere önümüzdeki hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ziyaret edecek ve Avrupa Parlamentosu'nda ifade verecek.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu liderleriyle görüşecek. Macron'la vergi ve veri gizliliği hakkında kısa bir görüşme yapması beklenen Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nda Facebook kullanıcılarının verilerinin Cambridge Analytica tarafından izinsiz kullanılması hakkındaki soruları yanıtlayacak.

Önümüzdeki hafta Paris'te Intel Corp's ve Microsoft gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin patronlarıyla bir araya gelecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Facebook CEO’su Zuckerberg'le de dijital alanda elde edilen gelirlere getirilecek AB vergileri ve düzmece haberlerle mücadele hakkında kısa bir görüşme yapacağını açıkladı.

Zuckerberg ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda Avrupalı parti liderlerinin ve Sivil Özgürlükler Komitesi üyelerinin veri güvenliğine dair sorularını yanıtlayacak. Zuckerberg, Nisan ayında ABD Kongresi'nde konuya ilişkin ifade vermişti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, kişisel verileri koruma konusuna ve Avrupa'daki seçim süreçlerine olası etkisine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapacaklarını açıkladı.

